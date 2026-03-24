АПИ призовава да се шофира с повишено внимание по пътни участъци в област Благоевград на 25 и 26 март заради профилактика на тол рамки

Поради профилактика на тол рамки от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразено скорост по участъци от републиканските пътища в област Благоевград. Участъците са на път I-1 София – Кулата, второкласните пътища II-19 Симитли – Банско и II-84 Якоруда – Разлог, както и по третокласния път III-106 Благоевград – гранично контролно-пропускателен пункт (ГКПП) „Станке Лисичково“.

На 25 март от 12:30 до 13:00 часа движението по път I-1 София – Кулата, в района на Благоевград /при 366-и км/ и от 14:00 до 15:00 часа в района на Сандански /при 421-и км/ ще се осъществява поетапно в една лента, като трафикът ще се регулира от „Пътна полиция“.

Ограничение на движението в една лента ще има и по третокласния път III-106 Благоевград – ГКПП „Станке Лисичково“, в района на село Селище, от 11:30 до 12:00 часа

На 26 март от 12:30 до 13:00 часа движението по II-19 Симитли – Банско, в района на Разлог /при 30-и км/, и от 14:00 до 14:30 часа по път II-84 Якоруда – Разлог, в района на село Баня /при 102-и км/, ще се осъществява поетапно в една лента, като трафикът ще се регулира от „Пътна полиция“.

За няколко часа в петък, 20 март, движението между 88-ми и 90-и километър на автомагистрала „Струма“ в област Благоевград се осъществяваше в едната лента поради частични ремонти на асфалтовата настилка. Ограничения през изминалите дни имаше и в други участъци поради частични ремонтни дейности.