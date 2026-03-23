Установени са щети в размер на 1 млрд. евро, 140 млн. лв. и 2,3 млн. щ.д. в резултат от пране на пари, пише в доклада за дейността на МВР за 2025 г.

Установени са щети в размер на 1 млрд. евро, 140 млн. лв. и 2,3 млн. щ.д. в резултат от пране на пари. Извършени са 741 проверки (с 30% повече спрямо предходната 2024 г.) по преписки с данни за изпиране на пари, придобити по престъпен начин. От тях 504 са изпратени на прокуратурата, пише в доклада за дейността на МВР за 2025 г., публикуван на сайта на ведомството.

Според него корупционни престъпления се наблюдават във всички области на обществения живот. Сред най-чувствителните сфери за нелоялни практики остават обществените поръчки, където рискът от злоупотреби е все така висок. Уязвими от корупционен риск остават и приходните администрации, държавните контролни органи, осъществяващи разрешителни и лицензионни режими, както и общинската администрация.

В доклада пише още, че България запазва характеристиките си на транзитна зона в международния наркотрафик към и от Европа. Производството на наркотични вещества на българска територия е сведено до синтезиране на амфетамин, метамфетамин и отглеждане на канабис в съответствие с количествата, които могат да се пласират на вътрешния нелегален пазар. Зачестяват случаите на разпространение на фентанил. За противодействие са проведени 90 полицейски операции, като 14 от тях са с чужди партньорски служби.