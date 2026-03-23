Нови две вековни дървета от вида благун и цер бяха обявени за защитени

Нови две вековни дървета бяха обявени за защитени със заповед на служебния министър на околната среда и водите Юлиян Попов. Приблизителната възраст и на двете дървета е 300 години. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите (МОСВ). До момента в регистрите по Закона за биологичното разнообразие са вписани 2403 вековни дървета, а само от началото на тази година са обявени за защитени 10 вековни дървета, посочиха още от министерството.

Едното от последните обявени за защитени вековни дърветата е от вида благун. То се намира в местността Гюнета в землището на село Казак, община Ивайловград, област Хасково. Обиколката на стъблото му е 4,80 м., а височината - около 11 м. Предложението за обявяването на вековното дърво е от Министерството на земеделието и храните.

Второто дърво е от вида цер. То се намира в местността Кайрака в землището на село Горски извор, община Димитровград, област Хасково. Обиколката на стъблото му е 3,90 м., а височината - около 15 м. Предложението за обявяването му е от частния собственик на имота, в който се намира.

С обявяването на двете дървета за защитени се забранява изкореняването, отсичането, кастренето, чупенето на клони, нараняването на стъблата и всякакви други действия, които биха довели до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното състояние на дърветата. Предстои публикуване на заповедта на министъра в Държавен вестник, след което дърветата ще бъдат вписани в регистрите според изискванията на Закона за биологичното разнообразие и обозначени като вековни дървета.

Опазването на вековни или забележителни дървета чрез навременната им защита е един от приоритетите на МОСВ. Голяма част от тези дървета, отличаващи се със забележителни форми и размери, устояли на времето и природните стихии, са се съхранили благодарение на ангажираността и общественото съзнание на местните общности, посочиха още от министерството.

Преди дни Община Стралджа обяви конкурс за откриване на стари и вековни дървета на територията ѝ. Инициативата насърчава местните да се включат активно в установяването на такива дървета, а специалисти впоследствие ще определят точната им възраст.