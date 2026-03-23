Близо 60% от българите, живеещи в страната, заявяват че ще гласуват на предсрочните парламентарни избори, отчита проучване на „Тренд“

Близо 60% от пълнолетните българи, живеещи на територията на страната, заявяват, че ще упражнят правото си на глас на предстоящите парламентарните избори, или около 3 милиона и 100 хиляди български граждани ще отидат до урните на 19 април, отчита проучване на социологическа агенция „Тренд“.

Данните са реализирани чрез пряко стандартизирано интервю „лице в лице“. Проведени са 1001 ефективни интервюта с респонденти на възраст 18+ г. в периода 13-19 март 2026 г. Възложител на проучването е „24 часа“.

Декларираната избирателна активност за предстоящите избори стои без промяна в сравнение с предишното проучване на „Тренд“ през февруари. 59% от пълнолетните българи у нас твърдят, че ще гласуват на парламентарните избори.

„Прогресивна България“ остава лидер в подредбата с 31,1% подкрепа сред заявяващите, че ще гласуват на предстоящите избори, отчита проучването на „Тренд“.

На второ място са ГЕРБ с 19,7%, а на трета позиция са „Продължаваме промяната – Демократична България“ с 11,8%. Зад тях стои ДПС с 10,5%, а „Възраждане“ е на пета позиция с 7,9%. „БСП-Обединена левица“ остава точно на ръба на парламентарната бариера с 4% подкрепа сред гласуващите. Под черта остава МЕЧ с 3,2%. На електоралната карта се появява през този месец и формацията „Сияние“ с 2,9%, сочи проучването. След нея се нареждат „Има такъв народ“ (2,6%), АПС (1,7%) и Величие (1,5%).

Данните са преизчислени без процента на посочилите, че ще гласуват с „не подкрепям никого“, който е 1,7%.