Жена и мъж са транспортирани в Центъра за спешна медицинска помощ след катастрофа в Стара Загора

Кореспондент на БТА в Стара Загора Емил Димов
Снимка: Кореспондент на БТА в Стара Загора Емил Димов, архив
Стара Загора,  
22.03.2026 10:12
 (БТА)

Жена на 22 години и мъж на 54 години са откарани в Центъра за спешна медицинска помощ (ЦСМП) след катастрофа в Стара Загора. Това съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция (ОД) на МВР в Стара Загора.

Пътнотранспортното произшествие е станало в 08:43 часа днес на кръстовището на ул. "Отец Паисий" и ул. "Августа Траяна" в Стара Загора. В момента се извършва оглед на местопроизшествието. По първоначални данни 22-годишната жена е шофирала лек автомобил, а 54-годишният мъже бил пешеходец и се е намирал на тротоара. Двамата са транспортирани до спешната помощ. Не са тествани на място за употреба на алкохол, ще им бъдат взети кръвни проби за анализ. Временно движението в района на местопроизшествието е спряно. 

Работата по случая продължава в рамките на започнато досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура-Стара Загора. 

Преди дни жена на 22 години и дете на две години пострадаха при пътен инцидент край Стара Загора.

