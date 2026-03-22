Във Велико Търново започнаха тържествата, посветени на празника на града – 22 март. В църквата „Свети 40 мъченици“ тържествена литургия отслужи Никополският епископ Матей. Той припомни, че храмът е посветен на победата на Иван Асен Втори при Клокотница през 1230 година. Свещеникът призова за любов и Христова вяра в тези трудни за всички времена и припомни подвига на светите 40 мъченици.

След литургията гостите на празника поднесоха цветя пред гроба на цар Калоян. Председателят на Народното събрание Рая Назарян, кметът на Велико Търново Даниел Панов, председателят на Общинския съвет Венцислав Спирдонов, генералният директор на БТА Кирил Вълчев, областният управител Валентин Михайлов, началникът на НВУ „Васил Левски“ бригаден генерал Станчо Кайков, заместник-ректорът на Великотърновския университет проф. Вихрен Бузов, директорът на РДПБЗН във Велико Търново старши комисар Красимир Кръстев, представители на институции и политически партии бяха сред официалните гости на празника. Заради дъждовното време бойните знамена бяха осветени в храма.

Празникът продължава с тържествено шествие, което тръгва от портите на крепостта “Царевец“ и ще продължи до паметника „Майка България“ в центъра на града. На откритата сцена кметът Даниел Панов ще поздрави великотърновци и гостите на града, след което ще започне и празничната програма.