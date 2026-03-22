Областният управител на София обяви обществена поръчка за доставка на паравани за гласуване на прогнозна стойност 77 400 евро без ДДС

Областният управител на област София Вяра Тодева обяви обществена поръчка с предмет „Изработка и доставка на паравани за гласуване с хартиени бюлетини за нуждите" за изборите на 19 април, съобщиха от администрацията. Прогнозната стойност е 77 400 евро без ДДС. Предметът на поръчката включва доставка на 1800 паравани за гласуване с хартиена бюлетина, които следва да отговарят на одобрените от ЦИК изисквания.

С оглед на изключително кратките срокове, в които трябва да се осигурят необходимите паравани, процедурата се провежда съгласно §3, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс. Срокът за представяне на оферти е 25 март., а крайният срок за доставка на параваните - 14-ти април.

Чрез обявяването на публично състезание Вяра Тодева цели да насърчи конкуренцията и създаде равни условия и прозрачност, посочват от областната администрация и призовават бизнеса да участва активно в обществената поръчка.

Преди дни, на 19 март, областният управител на София Вяра Тодева инициира работна среща с институциите, ангажирани с организацията и провеждането на парламентарните избори на 19 април, съгласно своите правомощия, съобщиха тогава от областната администрация. Те информираха, че Районната избирателна комисия ще приема изборните книжа и материалите за произвеждането на изборите от Секционните избирателни комисии в зала „Асикс Арена” за 24 РИК и зала „Арена 8888 София” за 23-та и 25-а РИК. Със заповед на областния управител е възложено на СДВР и на СДПБЗН извършване на обследване на залите. Предстои сключване на договор за място за приемане, съхраняване и разпределение на бюлетините и изборите книжа и издаване на заповед за определянето и обследването му. Издадена е и заповедта на областния управител към СДВР да съдейства за опазване на обществения ред и сигурност във връзка с организационно-техническата подготовка на изборите, включително в деня на провеждане на вота до приключването му. СДВР следва да изготви и маршрутите, по които да бъдат транспортирани изборните книжа.