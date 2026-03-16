Условията за туризъм в планините са много добри, съобщиха от Планинската спасителна служба на БЧК

Много са добри условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Температурите са около нула градуса. Времето е слънчево, ясно и тихо.

Няма постъпили сигнали за инциденти с туристи през изминалото денонощие, допълниха от ПСС на БЧК.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) в планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб, по най-високите части умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 0°.