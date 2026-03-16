Имитационни дрехи, обувки и винтоверти са иззети в Монтана при акция на полицията

При акция на полицията в Монтана за разкриване на престъпления срещу интелектуалната собственост в почивните дни са иззети имитационни дрехи и спортни обувки, както и винтоверти, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

След получена оперативна информация е направена проверка на импровизирана сергия, разпъната на паркинга на „Кауфланд“ в Монтана. Там бил открит мъж на 29 години от Горна Оряховица, който продавал винтоверти от марката „Макита“, без да има разрешително за това и без да представи документ за произхода на стоката. Винтовертите са предадени на полицията от продавача, образувано е разследване за престъпление по член 172 от Наказателния кодекс.

След претърсване на сергия на Общинския пазар в Монтана, собственост на местна фирма, са открити 11 броя спортни обувки с надписи „Найк“ и „Бос“ и около 50 комплекта анцузи, горнища, долнища и елеци с надписи на марките „Адидас“, Найк“, „Кевин Клайн“ и „Бос“, за които не били представени документи за произход, както и лиценз от патентното ведомство за търговия с тези марки. Дрехите и обувките са иззети.

На друга сергия на пазара в Монтана са намерени около 70 броя анцузи и спортни комплекти – горнища, долнища, клинове, якета и елеци, с надписи на марките „Найк“ и „Адидас“, както и маратонки с надпис „Адидас“, за които продавачите не представили документи за произход и лиценз за търговия с посочените марки. Имитационните стоки са иззети, а по двата случая са образувани досъдебни производства по член 172 от Наказателния кодекс.

От полицията в Монтана припомниха, че през миналата година в областта на няколко пъти имаше подобни акции, при които от магазини в Монтана и Лом бяха иззети големи количества имитационни дрехи и обувки.