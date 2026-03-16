Столичната община отваря част от географските данни за София за публично ползване, съобщи кметът Васил Терзиев

Лилия Йорданова
На снимката: кметът на София Васил Терзиев. Снимка: Милена Стойкова/БТА (ВЯ)
София,  
16.03.2026 09:11
 (БТА)

Столичната община започва да отваря част от географските данни за София – ортофото карти, адреси, зелени площи, зони за търговски обекти и други пространствени данни, съобщи кметът на София Васил Терзиев във Фейсбук.

Колкото повече данни са на светло, толкова по-малко решения се взимат на тъмно. Когато географските данни на града са отворени, изчистени и подредени, тази информация може да се вижда ясно на карта, достъпна за граждани, журналисти, изследователи и предприемачи, отбелязва Терзиев.

Твърде често хората разбират за дадено решение едва когато багерите вече са на терен, затова е важно да знаете как се взимат решенията и какво правят хората, избрани да управляват града, посочва кметът. По думите му това е и част от идеята за дигиталния двойник на София – точна дигитална карта на града, изградена от данни. 

Когато отворихме данните за градския транспорт, само за дни се появиха приложения за движение на превозните средства в реално време, добавя Терзиев. Той посочва, че общината ще продължи да публикува данни и от други сфери на управлението, за да може дигиталният модел на града да отразява различни аспекти от градския живот.

Започваме създаването на електронно досие за всяко транспортно съоръжение в града и общ регистър на транспортната инфраструктура с информация за състоянието им в реално време, отбелязва още Терзиев.

Кметът приветства и решението на министъра на околната среда и водите Юлиян Попов да отвори първичните данни в системата на Министерство на околната среда и водите. Според Терзиев отворените данни трябва да се превърнат в последователна политика и на национално ниво.

