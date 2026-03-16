Мобилен пункт за опасни отпадъци от домакинствата ще работи в Сливен на 18 март

Община Сливен съвместно с Балбок инженеринг организира мобилен пункт за събиране на опасни отпадъци от домакинствата и последващото им третиране, съобщиха от общинския пресцентър.. Инициативата ще се проведе на 18 март от 10:00 до 16:00 часа.

Пунктът ще бъде разположен на бул. „Георги Данчев“, на паркинга до кръговото кръстовище, западно от спортна зала „Васил Левски“.

Безвъзмездно ще се приемат следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата: живак и уреди, съдържащи живак (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни); лакове и бояджийски материали; домакински препарати и химикали; мастила и замърсени опаковки; фармацевтични продукти – лекарства с изтекъл срок на годност.

От общината уточняват, че няма да бъдат приемани бутилки под налягане (с изключение на аерозоли), газове, литий, натрий и калий, инфекциозни отпадъци (спринцовки, ваксини и други), батерии, електроника, електрически уреди и материали с неизвестен състав.

От фирмата посочват, че Сливен е една от първите общини в България, присъединили се към Националната система за събиране на опасни отпадъци от домакинствата, и има съществен принос за нейното изграждане и утвърждаване.