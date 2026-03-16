При катастрофи през последното денонощие в страната са пострадали 12 души, няма загинали

Лилия Йорданова
Снимка: Николай Трифонов/БТА (БТ)
София,  
16.03.2026 07:48
 (БТА)

При катастрофи през последното денонощие в страната са пострадали 12 души, няма загинали, съобщиха от МВР на сайта си.

Общо 11 са пътнотранспортните произшествията за последните 24 часа. В София са регистрирани едно тежко и 13 леки пътнотранспортни произшествия, при които няма загинали. Един човек е пострадал при катастрофите в столицата. 

От началото на годината са станали 1014 катастрофи със 73 загинали и 1273 ранени. 

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на миналата година се отчитат трима по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2026 г., анализират от МВР.

/ТТ/

Към 07:58 на 16.03.2026 Новините от днес

