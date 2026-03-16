През последното денонощие са потушени 125 пожара, загинал е един човек

Таня Тодорова
Снимка: Кореспондент на БТА в Хасково Красимира Славова (БТА, архив)
София,  
16.03.2026 07:33
 (БТА)

През последното денонощие са потушени 125 пожара, пожарникарите в страната са реагирали на 152 сигнала за произшествия. Това съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”. При пожарите е загинал един човек и един е пострадал. 

Мъж с неустановена самоличност е загинал при пожар в каравана в град Дулово, област Силистра. 

 Мъж на 67 години е пострадал при пожар в къща в село Бързия, област Монтана. 

През изминалото денонощие 12 пожарни автомобила на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” в Пловдив са гасили пожар в склад за играчки в града. С преки материални щети са възникнали 15 пожара, от които пет в жилищни сгради и четири в транспортни средства. 

Без нанесени материални щети са възникнали 110 пожара, от които 56 в сухи треви, горска постеля и храсти; 43 в отпадъци; седем в готварски уреди и комини. 

Извършени са 23 спасителни дейности и помощни операции, от които две при катастрофи в транспортни средства. 

Регистриране са четири лъжливи повиквания. 

/ТТ/

