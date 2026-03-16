Интензивно е движението на граничните пунктове „Капитан Андреево“ и „Лесово“ за товарни автомобили

Интензивно е движението на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) с Турция „Капитан Андреево“ и „Лесово“ на изход за товарни автомобили. Това съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП) на сайта си. Информацията за трафика по границите е към 6:00 часа.

Нормално е движението на граничните преходи с Румъния. Възстановено е движението през Дунав мост при Русе след ремонтни дейности на пътната настилка. Временно преминаването се извършва поетапно в една лента.

Трафикът е нормален също на граничните преходи с Гърция. През „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове със Сърбия и Република Северна Македония.