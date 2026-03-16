Общинският съвет в Минерални бани ще обсъжда промени в плана за развитие и концесии на два язовира

Решения за допълнение и изменение на Плана за интегрирано развитие на община Минерални бани за периода 2021–2027 г., както и актуализиране на структурата на Съвета по въпросите на социалните услуги към община Минерални бани, са две от темите, които ще разгледа Общинският съвет на редовното си заседание.

Част от останалите проекти за решения, включени в дневния ред от общо 12 точки, публикувани на сайта на Общината, са свързани с промени в актуализирането на годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост, за 2026 година, както и изменение на Подробен устройствен план.

В две от точките ще бъдат разгледани решения за откриване на процедура за определяне на концесионери на два язовира – в землищата на с. Минерални бани и с. Брястово.

В Минерални бани става въпрос за водоем в местността „Гюреджата“, предназначен за строителство на развъдник за риба, с минимална годишна концесионна цена от 251,03 евро.

Другото предложение е за язовир в землището на с. Брястово, с минимално годишно концесионно възнаграждение за срока на концесията от 239,81 евро. Предложеният срок на концесията и за двата язовира е 35 години.