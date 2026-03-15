Международният джаз биг бенд Cotatcha Orchestra изнесе концерт в Пловдив

Международният джаз състав Cotatcha Orchestra, ръководен от чешкия тромпетист и композитор Иржи Котача, изнесе концерт в Първо студио на Радио Пловдив.

„Понякога джазът се държи като класическа музика – с костюм, партитура и сериозно изражение. Понякога обаче се появява проект като Cotatcha Orchestra, който взима тази традиция, добавя европейска дързост и я изпраща на разходка в 21-ви век“, каза пред БТА Симеон Илиев, организатор на събитието.

Основан от тромпетиста и композитор Иржи Котача, оркестърът е известен със своята способност да комбинира класическия джаз биг бенд формат с модерна композиция, електронни текстури и силно кинематографично звучене. „Ако традиционният биг бенд е черно-бял филм, Cotatcha Orchestra е версията му, заснета в 4K“, посочи Илиев.

Уточни, че концертът се заснема с многокамерна продукция и излъчва онлайн, което означава, че дори и събитието да се пропусне на живо, музиката ще продължи живота си извън концертната зала – точно както съвременната култура би трябвало.

Илиев описва музиката им като класически джаз биг бенд, който е решил да прочете малко повече съвременна музика, да си поиграе с електроника и да не се страхува от добри идеи. „Това е музика, която уважава традицията, но очевидно няма намерение да остане в нея“, отбеляза той.

Според него е важно подобни проекти да идват в страната ни, защото европейската музикална сцена е изключително жива и разнообразна, а ние често виждаме само малка част от нея. „Cotatcha Orchestra е чудесен пример за това как джазът може да бъде едновременно интелигентен, експериментален и много енергичен“, каза още той, добавяйки, че „винаги е хубаво, когато един биг бенд реши да разклати малко въздуха в залата“.

Тромпетистът Иван Мелин каза пред БТА, че концепцията е перфектно балансирано използване на електрониката и акустичните инструменти. „Доста често бигбендът е използван като съпровождащ инструмент към солистите или електрониката. Тук не е така“, посочи той.

Иржи Котача кани Мелин в оркестъра си, когато е още първокурсник. Българският музикант завършва класически тромбон в Музикалното училище „Добрин Петков“ в Пловдив и след като свири известно време класика, се прехвърля към джаза заради нуждата от по-голяма свобода на изразяване. „Много е приятно да работиш с музиканти, които са на по-високо ниво. Когато започнах, бях студент, а в оркестъра имаше преподаватели от академията. Това бе много добра възможност да затвърдя своите умения в импровизацията и да контактувам с по-добри музиканти“, разказа музикантът, който е единственият българин в състава.

По думите му всяка пиеса е писана по мярка за солистите. „Повечето от музикантите са колеги от академията, познаваме се от доста време и свирим доста заедно. Така че има комуникация без думи, която ни позволява да свирим единно и да получим този хомогенен звук“, обясни Мелин.

Според него създаването на албума „Биг бенд електроникс“ е резултат на новата енергия на чешката джазова сцена. „Тя е на доста високо ниво. Преди няколко години голям тласък даде откриването на джазовия факултет на Академията в Бърно. Той даде на Чехия доста млади музиканти. Този албум е един от резултатите на тази джаз катедра“, каза той, отбелязвайки, че модерното звучене е и вследствие на това, че има много млади кадри, които са по-отворени към други стилове.

По време на концерта бяха представени както композиции от албума, който получава номинация за чешката музикална награда Anděl и отличието Czech jazz harvest prize, така и няколко нови произведения, които ще бъдат включени в предстоящ студиен запис на формацията.

Концертът е част от формата Beebopcafe.TV Live Sessions, който съчетава живо представяне пред публика с професионално аудио-визуално заснемане и онлайн излъчване. Инициативата цели да създаде дългосрочен архив на съвременни музикални продукции и да разшири достъпа на публиката до международни артисти чрез дигитални платформи.

Организаторите от „Тролейпътна станция“ посочват, че форматът се развива като част от културната програма на Station Street, която през последните години представя европейски музикални артисти пред българската публика и работи за създаването на устойчиво онлайн съдържание, документиращо съвременната музикална сцена.

През 2025г. Иржи Котача гостува в София заедно със своя пианист Мартин Конвичка и барабаниста Камил Слезак. Тогава заедно с биг бенда на БНР, те изпълниха нови авторски пиеси за биг бенд, както и композиции от албума „Биг бенд електроникс“.

Cotatcha Orchestra е международен биг бенд с музиканти от Чехия, Словакия и България, създаден преди повече от десетилетие с идеята да представя съвременна авторска музика за голям джаз ансамбъл. Проектът развива концепция за „биг бенд на XXI век“, в която традицията на оркестровия джаз се среща със съвременни композиционни подходи и влияния от различни музикални жанрове.