В Районното управление на Карлово е задържан мъж, нанесъл материални щети по десетки автомобили, съобщиха от полицията в Пловдив. Полицейските действия започнали около 5:30 ч. днес, когато постъпило първото съобщение, че на улица в село Иганово седем автомобила са с нарязани гуми. По време на полицейските действия се изяснява, че с подобни щети или с увредено лаково покритие са още 31 моторни превозни средства, паркирани пред различни адреси.

При организираните бързи оперативни и издирвателни действия като заподозрян е задържан 57-годишен местен жител. В условията на неотложност е извършено претърсване в дома му, където са намерени ножове и други доказателства. Иззети са и въздушна пушка и газов пистолет, които не са придобити по установения ред.

Раследването по случая продължава под наблюдението на дежурен прокурор от Районна прокуратура - Пловдив - преглеждат се записи от охранителни камери, снемат се сведения, правят се огледи на всички местопроизшествия и се набира информация и за още увредени автомобили. Събират се и допълнителни данни за други евентуални престъпления, извършени от задържания, съобщиха още от полицията.