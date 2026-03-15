Първият турнир от поредицата "Клубна лига" се състоя в Шахматния дом в Шумен

site.btaПървият турнир от поредицата "Клубна лига" се състоя в Шахматния дом в Шумен
Възпитаниците на Спортен клуб по шахмат (СКШ) "Шумен" изиграха първия от поредицата за годината вътрешни клубни турнири по ускорен шахмат "Клубна лига", съобщиха от клуба.
Общо 41 шахматисти се включиха в турнира, който бе в пет кръга, с контрола за игра от десет минути плюс две секунди добавени на ход. Състезанието се състоя се в Шахматния дом на СКШ "Шумен". В Турнир А за напреднали се включиха 15 участници. На първо място се класира Иван Писев. Второ място зае Павел Параскевов, а трета финишира Марина Писева. В турнир Б за начинаещи се включиха 26 шахматисти. Мерт Неджмидинов стана първи, втори се класира Алексей Грозев, а трето място зае Георги Георгиев.
Своите първи уроци по шахматна етикеция получиха много нови ученици, целта на вътрешните турнири е възпитаниците да придобият навици за игра в турнирна обстановка, докато се състезават със своите съотборници, допълниха от СКШ "Шумен".
На 18 април предстои в Шумен да се проведе "Шахматна пролет", част от детския турнир "Шахматни сезони" посочиха от шахматния клуб на страницата си във Фейсбук. Открит турнир по ускорен шахмат "Рапид - 2026" организира Спортният клуб по шахмат (СКШ) "Шумен" на 29 март. Състезанието ще се състои в Шахматния дом на ул. "Панайот Волов" 6 и резултатите в него ще важат за ФИДЕ рейтинг.
/ТНП/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина