Увеличение на нарушенията на законодателството през февруари спрямо същия месец на м. г. отчитат инспекцията по труда във Враца

site.btaУвеличение на нарушенията на законодателството през февруари спрямо същия месец на м. г. отчитат инспекцията по труда във Враца
Увеличение на констатираните нарушения на трудовото законодателство през февруари 2026 г., спрямо същия месец на предходната година, отчитат от Дирекция „Инспекция по труда“ във Враца. Според отчета през изминалия месец в 127 проверени предприятия са констатирани 456 нарушения, от тях три са за работа без трудов договор и осем за неизпълнени предписания. През февруари 2025 г. в 134 проверки в различни предприятия от икономиката са констатирани 430 нарушения, от които осем са за неизпълнени предписания и девет за работа без трудови договори.
В резултат на извършените през миналия месец проверки и с цел отстраняване на констатираните нарушения от инспекторите по труда са дадени 438 задължителни за изпълнение предписания. За периода след намесата на инспекцията са изплатени забавени трудови възнаграждения в размер на 10 000 лв.
Според предоставената на БТА информация и през настоящия месец инспекторите във Враца ще продължат контрола относно работа без трудови договори; проверката на фирми потенциални нарушители на нормите, свързани със заплащане труда на работещите; проверки в рисковите обекти и такива с висок трудов травматизъм, предвидени в годишния план за съответния месец. Продължава и мониторингът на на фирми, извършващи строителство на сгради и съоръжения.
/ТНП/
