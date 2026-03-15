Подробно търсене

Увеличение на нарушенията на законодателството през февруари спрямо същия месец на м. г. отчитат инспекцията по труда във Враца

Кореспондент на БТА във Враца Мая Ценова
БТА, ДИТ-Враца, снимка: кореспондент на БТА във Враца Мая Ценова
Враца,  
15.03.2026 17:29
 (БТА)

Увеличение на констатираните нарушения на трудовото законодателство през февруари 2026 г., спрямо същия месец на предходната година, отчитат от Дирекция „Инспекция по труда“ във Враца. Според отчета през изминалия месец в 127 проверени предприятия са констатирани 456 нарушения, от тях три са за работа без трудов договор и осем за неизпълнени предписания. През февруари 2025 г. в 134 проверки в различни предприятия от икономиката са констатирани 430 нарушения, от които осем са за неизпълнени предписания и девет за работа без трудови договори. 

В резултат на извършените през миналия месец проверки и с цел отстраняване на констатираните нарушения от инспекторите по труда са дадени 438 задължителни за изпълнение предписания. За периода след намесата на инспекцията са изплатени забавени трудови възнаграждения в размер на 10 000 лв.

Според предоставената на БТА информация и през настоящия месец инспекторите във Враца ще продължат контрола относно работа без трудови договори; проверката на фирми потенциални нарушители на нормите, свързани със заплащане труда на работещите; проверки в рисковите обекти и такива с висок трудов травматизъм, предвидени в годишния план за съответния месец. Продължава и мониторингът на на фирми, извършващи строителство на сгради и съоръжения.

 

/ТНП/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 18:10 на 15.03.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация