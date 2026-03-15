Над 600 ученици от страната пристигнаха в Перник, който за четвърти път е домакин на национален турнир по мажоретство

Над 600 деца от цялата страна пристигнаха в Перник, за да участват Национален ученически турнир по чирлидинг (мажоретство). Това каза председателят на Управителния съвет на Българския чирлидинг съюз – Милко Кралски, а градът е домакин на турнира за четвърти път.

Той добави, че мажоретките са представители над 30 училища от 27 града в страната. Те се състезават в държавния ученически турнир в четири възрастови групи, в дивизиите гимнастическа и танцова. Кралски уточни, че това е финалното състезание за страната.

Градът домакин е представен от три отбора от четири учебни заведения, каза още той. Състезанието се организира съвместно с Община Перник и Областния ученически спортен клуб „Кракра“ с председател Надежда Стоицева. Тя коментира за БТА, че Министерството на младежта и спорта е предоставило възможността Перник да бъде домакин за поредна година.

Кралски каза още, че в рамките на изминалата година Българският чирлидинг съюз продължава да се разраства, като в него вече членуват 38 спортни клуба във всички областни градове, като в някои от по-големите има по няколко. Напълно окомплектовани са двата национални отбора – за мъже и за жени. Тече усилена работа по селекцията на детските състави.

Мъжкият и женският тим са участвали в световното и европейското първенство, като той добави, че представянето им не е било задоволително, но това се дължи и на краткото време, в което те съществуват.

В Българския чирлидинг съюз се работи усърдно и по подготовката на треньори, както и по организирането на семинари и курсове. Сертифицираните треньори са 19 за цялата страна, от които четирима са от международен ранг, а онези с клас на инструктори са над 20 души, допълни Кралски.