Подробно търсене

Доброволци почистиха Коиловската чешма в Плевенско

Кореспондент на БТА в Плевен Юрий Конов
Плочките пред Коиловската чешма вече са почистени от натрупалата се мръсотия. Снимка: Кореспондент на БТА в Плевен Юрий Конов
Плевен,  
15.03.2026 16:40
 (БТА)

Доброволци се включиха в почистването на чешмата между Плевен и село Коиловци, известна като Коиловската. Акцията беше организирана в социалните мрежи.

В почистването, заедно със свои съселяни, участва и кметът на селото Валя Габрова. За БТА тя каза, че чешмата и районът около нея не са почиствани от 2014 г. Тя е донесла на място стари снимки, за да могат включилите се в акцията да видят как са изглеждали чешмата и районът. Организацията, според нея, е била на ниво, и свършената работа е перфектна.

Един от организаторите на почистването Борислав Цветанов добави, че около 40 доброволци, за по-малко от четири часа, са направили така, че чешмата да има съвсем приличен вид.

Плочките пред чешмата, които са били потънали в кал и мръсотия вече се виждат и са добре почистени. Открита е канализацията под самото съоръжение, която отвежда отходната вода. Тя също е затлачена и предстои да се отпуши. Цветанов твърди, че е получил обещание от Община Плевен за съдействие, за да се продуха цялата система и тогава видът и функционалността да станат, както са били изградени първоначално.

Цветанов се надява, че оттук нататък обектът ще бъде добре стопанисван и този му вид да се запази с години. Разчита и на самите граждани, че ще изхвърлят боклуците си в поставения контейнер, а не сред природата.

В акцията, освен хора с лопати, резачки и тримери, се включи багер и самосвал. Боклуците  бяха събрани в чували, а изрязаните храсти натрупани на купчина за изхвърляне на регламентирано сметище.

Акцията завърши с импровизиран пикник.

Чешмата се ползва не само от плевенчани и жители на село Коиловци, които идват специално заради водата ѝ, но и от преминаващите по пътя за Никопол български и чуждестранни туристи и шофьори.

/ТНП/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 18:11 на 15.03.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация