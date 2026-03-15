Доброволци почистиха Коиловската чешма в Плевенско

Доброволци се включиха в почистването на чешмата между Плевен и село Коиловци, известна като Коиловската. Акцията беше организирана в социалните мрежи.

В почистването, заедно със свои съселяни, участва и кметът на селото Валя Габрова. За БТА тя каза, че чешмата и районът около нея не са почиствани от 2014 г. Тя е донесла на място стари снимки, за да могат включилите се в акцията да видят как са изглеждали чешмата и районът. Организацията, според нея, е била на ниво, и свършената работа е перфектна.

Един от организаторите на почистването Борислав Цветанов добави, че около 40 доброволци, за по-малко от четири часа, са направили така, че чешмата да има съвсем приличен вид.

Плочките пред чешмата, които са били потънали в кал и мръсотия вече се виждат и са добре почистени. Открита е канализацията под самото съоръжение, която отвежда отходната вода. Тя също е затлачена и предстои да се отпуши. Цветанов твърди, че е получил обещание от Община Плевен за съдействие, за да се продуха цялата система и тогава видът и функционалността да станат, както са били изградени първоначално.

Цветанов се надява, че оттук нататък обектът ще бъде добре стопанисван и този му вид да се запази с години. Разчита и на самите граждани, че ще изхвърлят боклуците си в поставения контейнер, а не сред природата.

В акцията, освен хора с лопати, резачки и тримери, се включи багер и самосвал. Боклуците бяха събрани в чували, а изрязаните храсти натрупани на купчина за изхвърляне на регламентирано сметище.

Акцията завърши с импровизиран пикник.

Чешмата се ползва не само от плевенчани и жители на село Коиловци, които идват специално заради водата ѝ, но и от преминаващите по пътя за Никопол български и чуждестранни туристи и шофьори.