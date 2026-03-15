Нов оптичен телескоп ще бъде открит през април в националната обсерватория "Рожен"

През април в Националната астрономическа обсерватория „Рожен“ ще бъде открит нов оптичен телескоп за нощни наблюдения с диаметър на огледалото 80 сантиметра, съобщи за БТА директорът на обсерваторията Никола Петров. Новият инструмент е разположен в една от кулите и заменя телескоп, използван повече от половин век.

Старият уред е с технология на между 50 и 60 години и вече се пенсионира, а новият ще позволи по-качествени и по-прецизни наблюдения на нощното небе, обясни Петров. Телескопът е произведен от австрийска компания – същата, която изработи и телескопа с метър и половина огледало, въведен в експлоатация в обсерваторията преди около две години.

По думите на директора през лятото се очаква да започне и изграждането на първия радиотелескоп в България. Съоръжението ще бъде част от европейска мрежа от радиотелескопи и ще работи съвместно с други подобни инструменти на континента. И ще даде възможност за наблюдения не само във видимата светлина, но и в радиодиапазона на електромагнитния спектър. Според Петров новата техника ще разшири научните възможности и ще създаде условия за развитие на повече български астрономи в страната.

Учени от обсерваторията тази година са участвали и в наблюдения на междузвездната комета 3I/ATLAS, която е с произход извън Слънчевата система. Проведени са поляризационни наблюдения съвместно с Института по астрономия и с телескопи от други обсерватории по света, като резултатите са много добри, посочи Петров.

В Националната астрономическа обсерватория „Рожен“ се извършват изследвания на световно научно ниво – изучават се квазари, структурата и звездообразуването в близки галактики, свръхнови, звездни купове в Млечния път, различни класове променливи звезди, магнитни звезди, комети и астероиди, както и активността на Слънцето.

На 13 март НАО „Рожен“ отбеляза 45 години от откриването си. По думите на директора през годините комплексът е преминал през трудни периоди, но продължава да се развива и да надгражда научната си инфраструктура.

Директорът на обсерваторията не скри притесненията си от предстоящите предизвикателства. По думите му през годините е имало моменти, в които е стоял въпросът дали ще има средства дори за плащане на електроенергията и дали научният център ще може да продължи да съществува. „Днес времената отново не са леки и пред нас стоят нови предизвикателства. Надявам се евентуалните трудности да не са на нивото на битовите проблеми, но имам известни притеснения. Надявам се да успеем да ги преодолеем“, каза Петров и допълни, че на фона на случващото се в света не може да бъде напълно оптимист за бъдещето.