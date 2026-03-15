Трима души са загинали, а 34-ма са пострадали при катастрофи през изминалото денонощие

Трима души са загинали, а 34-ма са ранени при 15 катастрофи на територията на страната през изминалото денонощие, съобщиха от МВР на сайта си.

В София са регистрирани две тежки и 27 леки пътнотранспортни произшествия, ранени са трима души.

От началото на месеца е имало 198 произшествия с 14 загинали и 254 ранени. Пътните инциденти от началото на годината са 1003 със 73 загинали и 1261 ранени.

В сравнение със същия период на 2025 г., когато загиналите участници в движението по пътищата са били 71, тази година се отчитат с двама повече.