Съвсем умишлено не съм говорил за случая "Петрохан," когато бях министър на вътрешните работи, каза Даниел Митов

Съвсем умишлено не съм говорил за случая "Петрохан", когато бях министър на вътрешните работи, каза депутатът от ГЕРБ-СДС Даниел Митов пред журналисти. Не е редно вътрешният министър да коментира детайли по текущо разследване от такъв калибър. Първото нещо, което щяха да направят от опозицията, е да ме обвинят в политизиране на случая или че съм предрешил изхода на разследването, добави той.

По-добре да ме обвинят, че се крия, отколкото в другото, смята Митов. "Това не е криене – по онова време можеше да кажа само, че се разследват всички версии и когато станат ясни фактите и обстоятелствата, тогава професионалистите да говорят – точно това се случи", смята още депутатът.

Според Даниел Митов служебният вътрешен министър Емил Дечев също не говори по същество и това е правилно. Министър не бива да влиза в детайли по темата при текущо разследване, защото продължава самото разследване. Когато прокуратурата реши, могат да се изнасят факти, каза депутатът. Според Митов трябва да се дават данни при разяснени обстоятелства.

По случая ме притеснява системата, която прозира, посочи Митов. "За да се стигне дотам – мрежа от неправителствени организации (НПО), свързани с определена политическа партия или коалиция - "Продължаваме промяната – Демократична България", които, когато и където са на власт, протектират определени НПО-та, вграждат ги в тъканта на държавата, делегират им държавни функции и осигуряват протекция", каза още депутатът. "Схемата е проста - създава се мрежа от неправителствени организации, защитавани от въпросната партия, което води до създаване на паралелна НПО държава. Когато тръгнат някакви сигнали срещу нея, веднага се включват другите НПО и започва взаимна защита", посочи Митов.

Не смятам, че има преки рискове за страната ни, коментира депутатът във връзка със свалената балистична ракета над Турция. Конфликтът влияе на цялостната обстановка, особено когато става дума за бизнес средата, в глобален мащаб, обясни Митов.

Трудно бих могъл да преценя правилността на мерките, които служебното правителство ще вземе за поскъпването на горивата. Надявам се, че това, което води до повишаването на цените и конфликтът в Близкия изток, ще бъде решено бързо и конюнктурата на световните пазари на петрола ще се промени с тенденция надолу, коментира още Даниел Митов.