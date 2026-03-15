Плодни, медоносни и паркови дръвчета бяха раздадени в Търговище от инициативата "Гората БГ". В центъра на града се изви опашка от граждани, желаещи да се снабдят с безплатни фиданки. Как да се грижат за тях обясни доброволецът Никола Рахнев, който разказа и легенда за бряста. Според нея, никога няма да опустее домът на този, който засади бряст близо до него.

Тази година инициативата е подготвила за Търговище общо 16 000 дръвчета и храсти. Доброволците от страната и града раздават дръвчета вече близо 15 години. "Направили сме стотици събития, засаждали сме опожарени гори, места, където има ерозии. Работили сме с детски градини и училища в цяла България, за да възпитаваме и да учим на любов към природата. Правили сме кампании с горски стопанства и общини, подарявали сме милиони медоносни дръвчета в подкрепа на пчелите и пчеларите", посочи Рахнев.

По думите му през миналата година инициативата "Гората БГ" е посетила 46 града и през тази продължават. "И така година след година, но всички ние заедно - хората от България, направихме нещо, което преди 15 години изглеждаше невъзможно - тази пролет да достигнем 6 млн. засадени дървета”, подчерта доброволецът. Ползите от инициативата са за бъдещето поколение - децата ни. Да могат след години да ядат от плодовете на дърветата, които техните родители са засадили. Важно е какво ще оставим за децата си, както някой някога е оставил за нас, каза Рахнев.

От началото на месеца от инициативата "Гората БГ" се срещнаха с граждани на Перник и Кюстендил, а вчера доброволците бяха в Шумен.