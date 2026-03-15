Има седем заведени досъдебни производства за нарушение на изборните права на граждани, каза служебният премиер Андрей Гюров

Йоана Христова
София,  
15.03.2026 12:52
 (БТА)

Има седем заведени досъдебни производства за нарушение на изборните права на гражданите до момента, каза пред журналисти служебният министър-председател Андрей Гюров.

Има много конспирации, спекулации и шум, който се вкарва в системата с цел да се отклони вниманието на служебното правителство и на Министерството на вътрешните работи, посочи той. Нашата основна цел е провеждане на избори по правилата и работим с много добра система от данни, географска информационна система, в която имаме информация за рисковите секции, добави служебният премиер.

Има образувани над 10 бързи досъдебни производства във връзка с предсрочните парламентарни избори, каза директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи главен комисар Любомир Николов пред медиите по-рано тази седмица. Той добави, че всички те са докладвани на прокуратурата, а работата по случаите продължава.

