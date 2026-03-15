В твърдишкото село Близнец изградиха чешма и кът за отдих по повод 150 години от Априлското въстание

В твърдишкото село Близнец е изградена нова чешма и кът за отдих по инициатива на кметския наместник Димитър Димитров по повод 150 години от Априлското въстание, съобщи за БТА той. Средствата за изграждането на чешмата са осигурени основно от община Твърдица, като стойността на обекта е около 3500 лева. Пространството около нея е оформено като малък кът за отдих за жителите и гостите на селото.

В Близнец ежегодно се отбелязват годишнини, свързани с Априлското въстание и гибелта на Стоил войвода, тъй като там се намира неговото лобно място. Стоил войвода е помощник и апостол на Иларион Драгостинов и войвода на чета във Втори Сливенски революционен окръг по време на въстанието.

По думите на Димитров в селото редовно се организират исторически въстановки на събитията от въстанието, чрез които се отдава почит на героичния подвиг на въстаниците.

На 9 май новата чешма ще бъде официално открита. В програмата са предвидени възстановка на събитията от Априлското въстание, както и поднасяне на венци и цветя на гроба и на лобното място на Стоил войвода.

Преди няколко години жителите с общи усилия и с помощта на община Твърдица изградиха православния параклис „Св. Петка“.