Работим още от петък по темата. Предполагам, че утре ще можем да внесем жалбата в Конституционния съд, каза пред журналисти служебният премиер Андрей Гюров на въпрос за Съвета за мир.

В петък депутатите задължиха служебното правителство да внесе в Народното събрание проект на закон за ратифициране на присъединяването на България, като държава основател, към Устава на Съвета за мира, създаден по инициатива на САЩ.

Има много ясна, проследима и устойчива практика на Конституционния съд във времето, което показва, че това решение на Народното събрание не отговаря на разпоредбите на Конституцията, добави Гюров.

Няма самолети, базирани в България, които да са били в региона на Близкия изток, заяви служебният премиер. Те извършват полети само в рамките на Източния фланг на НАТО, средиземноморието, така, както е било по нота, нямаме информация за други действия, добави той.