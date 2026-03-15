Драстично се увеличават сигналите за домашно насилие в Смолянско, каза окръжният прокурор Недко Симов

Драстично увеличение на сигналите за домашно насилие се отчита през последните години в съдебния район на Окръжна прокуратура – Смолян, каза за БТА окръжният прокурор Недко Симов по повод представения отчет за дейността на Районната и Окръжната прокуратура. Представена е криминогенната обстановка в региона, водещите видове престъпления и мерките за подобряване на работата на прокуратурата.

Недко Симов посочи, че домашното насилие остава тревожна тема. По думите му през 2025 г. в прокуратурата са наблюдавани 143 преписки за домашно насилие, при 92 през 2024 г. и 58 през 2023 г. Увеличение се наблюдава и при образуваните досъдебни производства – от осем през 2023 г. на 26 през 2024 г. и 47 през 2025 г. Въпреки нарастването на сигналите сравнително малко от тези дела стигат до съда с прокурорски акт. Основна причина за това е отказът на пострадалите да свидетелстват срещу извършителите. „Често жертвите предпочитат да запазят семейната среда и отново да съжителстват с насилника, което осуетява наказателното преследване. По такива дела трябва да се работи по-интензивно“, коментира той. Симов даде пример със случай от преди няколко години в смолянското село Виево, при който въпреки усилията на институциите жертвата е приела извършителя обратно при себе си, а впоследствие се е стигнало до фатален край.

Според отчета на държавното обвинение общоопасните престъпления продължават да доминират в структурата на престъпността в региона. През 2025 г. са наблюдавани 296 досъдебни производства от този вид, което е със 100 по-малко спрямо предходната година. Намалението се дължи основно на спад при престъпленията, свързани с управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол или наркотични вещества. По думите на Симов превантивен ефект оказва и законовата възможност за конфискация на автомобила или присъждане на неговата равностойност.

Ръст се отчита при документните престъпления, като през годината са наблюдавани 154 досъдебни производства, а внесените прокурорски актове в съда са 150.

Окръжният прокурор отбеляза и сравнително добра разкриваемост на криминалните престъпления, но подчерта, че при престъпленията против собствеността тя остава ниска. „Очертава се несъответствие между броя на водените досъдебни производства - 127 за престъпления против собствеността, и само 10 прокурорски акта, което говори за ниска разкриваемост на тези престъпления. Престъпленията против личността дори са с по-голям процент, защото при 118 досъдебни производства, които са разследвани през годината, има 22 прокурорски акта. Затова казвам, че трябва да се работи върху разкриване на престъпления против собствеността“, добави окръжният прокурор.

През 2025 г. в региона са регистрирани и две тежки убийства, които са били разкрити своевременно. „Колегите от МВР се мобилизираха в максимална степен и показаха висок професионализъм“, посочи Симов.

При престъпленията, свързани с наркотични вещества, през 2025 г. са наблюдавани 140 досъдебни производства, като седем са внесените обвинителни акта за разпространение на наркотици и по четири от тях вече има влезли в сила присъди.

Сред приоритетите на прокуратурата остава и приключването в разумен срок на делата с продължително разследване. В края на годината такива производства са били 13, като основната причина за забавянето е недостигът на вещи лица и забавеното изготвяне на експертизи.

По отношение на корупционните престъпления Симов подчерта, че всеки подаден сигнал се проверява, но за да се стигне до обвинение, са необходими достатъчно доказателства. Той призова гражданите и институциите да подават своевременно сигнали, когато разполагат с данни за подобни нарушения.

Окръжният прокурор заяви, че и през следващия мандат специално внимание ще бъде отделяно на делата, свързани с домашно насилие.

Сред гостите на отчетното събрание са били завеждащият отдел първи във Върховната касационна прокуратура Илиян Рангелов, апелативният прокурор на Пловдив Тихомир Стоев, председателят на Окръжния съд Петър Маргаритов, председателят на Административния съд Игнат Колчев, директорите на Областната дирекция на МВР – Смолян старши комисар Костадин Пачеджиев, на „Гранична полиция“ Велин Сираков, на ДАНС - главен агент Атанас Николов, комисар Сийка Забилева – началник на отдел „Разследване“ към Областна дирекция на МВР, началникът на Районна служба „Изпълнение на наказанията“ – Емил Мусърлиев, прокурори и следователи.