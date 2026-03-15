Граждани се събраха на протест с искане за цялостен и качествен ремонт на пътя между Бургас и Каблешково

Граждани се събраха на протест на пътя до завода за строителни материали в квартал "Черно море" с искане за основен ремонт на пътя Бургас - Каблешково.



"Това е основен заместващ път към Слънчев бряг и за Северното Черноморие", коментира пред журналисти Людмил Илиев, представител на организаторите. Той допълни, че протестиращите искат цялостен и качествен ремонт и конкретни срокове за началото и за завършването му. "Специално тук, пред завод "Керамика", искаме да се направи разширение на пътя и да се обособи лява лента, за да може машините и големите камиони да влизат към завода, защото лятото се създават големи предпоставки за пътнотранспортни произшествия", допълни Илиев.



Протестиращите искат и поставянето на соларно осветление. Те коментираха, че закърпването на пътя е частично и недостатъчно, както и че хората, които ежедневно го ползват, пътуват със страх за живота си. По думите на Илиев има последствия за автомобилите, а при дъжд пътят се надовнява до половината заради лошото състояние на канавките, които според него изобщо липсват, след като в тях могат да се видят около 20-годишни дървета. "Плащаме данъци и винетни такси, а насреща не получаваме абсолютно нищо", допълни Илиев.



Направеното закърпване на дупките по пътя е вследствие на направен от тях видеоклип, който е станал популярен онлайн, но това не е достатъчно, коментира друг представител на организаторите Иван Колев. "Имаше дупки с дълбочина от по 13-15 см. Към Каблешково имаше дупка с такава дълбочина, че ако влезе вътре гума, няма да излезе. Беше сигурно над 20 см.", коментира Колев. Протестиращите допълниха, че използват пътя ежедневно, като липсва и подходящ алтернативен.



Във връзка с протеста, в Агенция "Пътна инфраструктура" организаторите са изпратили подписка с 3641 участници, които настояват да се ремонтира пътното платно. Организаторите допълват, че исканията им не са политически, а участват в протеста като независими граждани.

Това е втори протест със същото искане в рамките на един месец. В края на февруари жители на Каблешково и околните населени места изразиха отново недоволството си от състоянието на пътя.