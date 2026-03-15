Нямам никакво съмнение, че БСП ще бъде част от следващия парламент и ще играе значима роля в него, каза Крум Зарков

Нямам никакво съмнение, че БСП ще бъде част от следващия парламент и ще играе значима роля в него, убедеността ми идва от това, което виждам в София и страната, заяви председателят на БСП Крум Зарков пред журналисти. В процес на подготовка сме, който върви много добре, и дори мисля, че поизпреварихме нашите опоненти, коментира той.

Влизаме подготвени на изборите и очакваме с нетърпение да се състои най-накрая съдържателен политически дебат между политическите сили, тъй като се въртим от избор на избор, без да се състои такъв дебат, каза Зарков. От БСП сме готови на всички формати, на всички нива, да влезем в дебат по абсолютно всички въпроси, които засягат българското общество, добави той.

Хората, които взеха решения, които се оказаха грешки, поеха политическа отговорност и встъпиха встрани, напред стъпват хора, които са готови в труден момент да поемат отговорност, коментира още председателят на БСП.

