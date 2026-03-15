БЧК започва раздаване на хранителни пакети за близо 7000 нуждаещи се в област Перник

Българският Червен кръст (БЧК) започва от утре поетапно раздаване на хранителни продукти на уязвими граждани в област Перник по Програма „Храни и основно материално подпомагане“ 2021 - 2027. Това съобщи за БТА директорът на секретариата на Областния съвет на организацията Милена Стаменова.

По думите ѝ правоимащите хора в областта са 6996, а раздаването във всяка община ще се извършва по определен график. За целта са разкрити седем пункта. По един има в общините Земен, Ковачевци, Трън, Радомир и Брезник, а в Перник пунктовете са два - на кооперативния пазар и в квартал „Изток“.

Хранителните пакети в централния пункт в областния град ще се раздават от утре до 17 април. Пунктовете в Земен и Ковачевци също започват работа от утре и ще функционират до 3 април. В Брезник раздаването ще се извършва от вторник, 17 март, до 9 април, а пунктът в квартал „Изток“ в Перник ще бъде отворен от 26 март до 21 април. В Трън помощите ще се раздават от 22 април до 15 май, а в Радомир - от 6 до 30 април.

Пакетите съдържат 11 вида основни хранителни продукти, сред които брашно, ориз, консервирани зеленчуци, месни консерви, конфитюр и олио. Едночленните и двучленните домакинства ще получат по един пакет с тегло около 10,9 килограма, а семействата с трима и повече членове - по два пакета с общо тегло близо 24 килограма. Стаменова уточни, че правоимащите, които не потърсят пакетите си в определените срокове, ще загубят правото да ги получат. След преразпределение храните ще бъдат предоставени на други бенефициенти.

Тя допълни, че последната кампания за раздаване на хигиенни материали в областта е преминала при по-голям интерес в сравнение с предходни години. По думите ѝ са били раздадени 81% от предвидените пакети, докато в предишни години този показател е варирал между 76 и 79%. „Това е доста добър резултат, макар че и този път има остатъци. В общини като Ковачевци, Брезник, Земен и Трън раздаването достигна 100%. По-ниският общ процент се дължи основно на Перник и в по-малка степен на Радомир, където имаше непотърсени хигиенни материали“, допълни Стаменова.