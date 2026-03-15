Условията за туризъм в планините са добри, съобщиха от Планинската спасителна служба на БЧК

Йоана Христова
Снимка: Владимир Шоков/БТА архив
София,  
15.03.2026 08:44
 (БТА)

Условията за туризъм в планините са добри, със слънчево време, казаха за БТА от Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст.

По високите части на планините духа слаб вятър. Температурите са в диапазона от минус 8 до минус 1 градуса, очаква се времето да се задържи такова.

През изминалото денонощие не е имало инциденти в планините, допълниха от спасителната служба. Те посъветваха да се внимава на ски пистите, тъй като сутрин е замръзнало, а следобед снегът става на киша. 

/НН/

