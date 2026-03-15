Информираността и участието в изборния процес са ключови за младите, каза сценаристът и университетски преподавател Христо Раянов

Младите хора трябва да се информират, да мислят критично и да участват активно в изборния процес в дългосрочен план. Това каза за БТА сценаристът, преподавател в Русенския университет „Ангел Кънчев“ и водещ на подкаст Христо Раянов. Той ще е основен лектор заедно с предприемача д-р Никола Илчев в днешното събитие от националната кампания „Дай глас“ в Русе.

Инициативата има за цел да насърчи гражданското участие, особено сред младите хора, чрез обучения по медийна грамотност и критично мислене, както и чрез изграждане на диалог между младежите, местни лидери, институции и ангажирани публични личности. Срещата от 11:00 до 13:30 часа в хотел „Дунав Плаза“ днес е насочена към младежи на възраст между 16 и 29 години и ще даде възможност на участниците не само да чуят лекции, но и да зададат въпроси и да се включат в дискусия.

„Надявам се на повече въпроси и активност от страна на младежите. Те трябва да знаят, че информираността е много важна. Да видят, да чуят, да се запознаят с различните партии и програмите им, както и с историята им в последните години. Така ще могат да направят своя информиран избор“, посочи Раянов.

Той постави под съмнение качеството на реториката в предизборните кампании, като според него сериозен проблем е и дехуманизацията на политическия опонент. Раянов подчерта, че значението на участието в избори може да бъде разгледано и от по-философска гледна точка.

„Не качествата ни или недостатъците ни, а изборите, които правим, говорят най-добре за нас. Затова е важно е да се упражнява това право в дългосрочен план“, каза Раянов. По думите му отказът от избор е автоматична загуба – идея, която той перифразира с мисъл на Майкъл Джордан.

По време на семинара в Русе ще бъдат зададени и въпроси от националната анкета на „Дай глас“, която изследва връзката между избирателната активност, доверието в институциите и гражданската ангажираност. Данните ще бъдат използвани за формулиране на препоръки и предложения за реформи, съобщиха организаторите.