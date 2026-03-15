Трафикът е интензивен на граничните пунктове „Капитан Андреево“ и „Лесово“ на изход за товарни автомобили

Трафикът е интензивен на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) „Капитан Андреево“ и „Лесово“ на изходите към Турция за товарни автомобили. Това съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“ – МВР на сайта на ведомството. Данните са към 6:00 ч. днес.

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи. Възстановено е движението през Дунав мост при Русе след ремонтни дейности на пътната настилка. Временно преминаването ще се извършва поетапно в една лента.

На границата с Гърция трафикът също е нормален на всички гранични преходи. През граничните преходи „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки коли и микробуси до 3,5 т., а през „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове и на границата с Република Северна Македония, както и на границата със Сърбия.