През последното денонощие са потушени 117 пожара, няма загинали или пострадали

Йоана Христова
През последното денонощие са потушени 117 пожара, няма загинали или пострадали
През последното денонощие са потушени 117 пожара, няма загинали или пострадали
Снимка: БТА, архив
София,  
15.03.2026 08:30
 (БТА)

През последното денонощие са потушени 117 пожара. Няма загинали и пострадали, съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”.

Пожарникарите са реагирали на 152 сигнала за произшествия.

С преки материални щети са възникнали 19 пожара, от които девет са били в жилищни сгради, четири - в спомагателни, временни или паянтови постройки, и три - в транспортни средства. Без нанесени материални щети са 98 пожара, от които 53 са били в сухи треви, горска постеля и храсти, два - в стърнища, 32 - в отпадъци, а девет - в готварски уреди и комини.

Екипите са извършили 31 спасителни дейности и помощни операции.

Лъжливите повиквания са били четири.

/НН/

