"БСП-Обединена левица" свиква Национално съвещание, на което представя водачите на листи и кандидати за депутати на предстоящия вот

Йоана Христова
Снимка: Никола Узунов/БТА архив
София,  
15.03.2026 08:00
 (БТА)

Предизборният щаб на "БСП – Обединена левица" свиква Национално съвещание, на което ще бъдат представени водачите на листи и кандидати за народни представители на парламентарната група за предстоящите избори на 19 април, съобщиха от пресцентъра на левицата. Съвещанието ще е в Националния дворец на културата. 

Във форума ще вземат участие представители на ръководството на БСП и на коалиционните ѝ партньори от "БСП – Обединена левица" на национално, областно и общинско ниво, кметове и зам.-кметове, общински съветници, членове на партиите от коалицията.

Българските политици трябва да се научат преди избори да говорят какво ще правят след това, а ако заговорят преди изборите, да не правят друго след тях, каза във Варна в петък лидерът на БСП Крум Зарков след регистрацията на листата на коалицията в Районната избирателна комисия.

 

/ТНП/

