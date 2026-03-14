Най-важното е да бъдем хора и да помагаме, каза д-р Валентин Димитров, директор на болница "Пирогов" по повод годишнината от пожара в Кочани

Най-важното е да бъдем хора, да сме съпричастни и да помагаме. Това каза за БТА д-р Валентин Димитров, директор на Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н.И.Пирогов“. Д-р Димитров участва в международна конференция "Институционални и клинични аспекти и решения след пожара в Кочани – една година по-късно", която се състоя в Скопие, Република Северна Македония.

Пожарът в дискотека "Пулс" в Кочани, който избухна рано сутринта на 16 март 2025 г., бе предизвикан от пиротехнически средства по време на концерт. Загинаха 63 младежи, а над 200 получиха тежки наранявания. В различни държави бяха транспортирани 115 пострадали.

Във форума, открит от премиера на Република Северна Македония Християн Мицкоски, са участвали висши държавни представители, международни експерти и лекари от различни болници от цяла Европа, в които също са били лекувани пострадали в инцидента в Кочани. Нивото на форума е много високо, каза д-р Димитров. Заедно с него във форума участват и заместник-директорът на болницата по административната дейност, както и проф. Мая Аргирова, началник на Клиниката по изгаряния.

Нито една държава или правителство не е готово за такава трагедия и когато се случи, започва мобилизация с отговорните хора, за да се помогне на пострадалите, каза още директорът на "Пирогов". По време на конференцията бе отчетено всичко, което е било направено. Живеем в свят, в който винаги може да избухне събитие, заради което да се наложи да се помага на много голям брой хора. В рамките на форума се споделя опит, като в нашия панел посочихме как сме реагирали - когато се оказва помощ в такива ситуации, се започва от логистиката, организация, придвижване на хора, а лечебният процес е част от всички тези действия за хората, които трябва да бъдат спасени, допълни д-р Димитров.

Година по-късно нашата оценка е, че дори Република Северна Македония да не е била подготвена за такава трагедия, са реагирали достатъчно бързо и на базата на добрите междусъседски отношения и реакцията на хората и на институциите, резултатът е положителен, посочи д-р Димитров. От всички пострадали, които бяха транспортирани в България, няма нито един загинал, успяхме да им спасим живота и да продължим с лечението и подкрепата им, за да се върнат към нормален живот. Психологическата травма ще остане за дълго време у всички, но когато си свършил работата и си направил всичко възможно жертвите да бъдат по-малко, е удовлетворение, допълни той. По думите му все още пациентите периодично идват на прегледи в „Пирогов“ и лечението им продължава.

Виждаме в очите на обикновените хора тук голяма благодарност, което за мен е най-важното – това е оценката, която всеки лекар заслужава и това го трогва, добави д-р Димитров.

Утре в Кочани е обявен Ден на благодарност, посочи още д-р Димитров. На отбелязването му се очаква да присъстват пациенти, лекувани в „Пирогов“, както и техни близки. Ние за тази една година не сме прекъсвали връзката с тях, каза още той. Най-важното е да бъдем хора, да бъдем съпричастни и когато се налага, да помагаме, без да се интересуваме какви са обстоятелствата, при които го правим. Хуманността е на първо място, а когато е свързано с деца, тя трябва да бъде водеща, допълни лекарят.

Ден след инцидента през март 2025 г. България предложи помощта си под формата на лечение на пострадалите при пожара в Кочани. По разпореждане на тогавашния премиер Росен Желязков самоле „Спартан“ на българските военновъздушни сили отпътува за Република Северна Македония. Освен самолет за транспортиране на пострадали, България изпрати и шест линейки с медицински екипи и допълнително оборудване.

България споделя болката на гражданите на Република Северна Македония за пожара в Кочани, при който загинаха и бяха ранени много хора, написа тогава президентът Румен Радев. В телефонен разговор между министъра на външните работи на България тогава Георг Георгиев и министъра на външните работи на Република Северна Македония Тимчо Муцунски Георгиев поднесе искрените съболезнования на българското правителство и народ към семействата и близките на загиналите при пожара в дискотеката „Пулс“ и също изрази готовността на България за оказване на помощ.

България пое ангажимент да приеме 14 души за лечение, от които осем в "Пирогов". Трима бяха хоспитализирани в Многопрофилната болница за активно лечение – Варна и трима - в Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Св. Георги“ – Пловдив. Състоянието на 14-те пострадали, които бяха хоспитализирани в трите болници, беше тежко заради изгаряния и инхалация на горещи газове. След осемте, хоспитализирани в „Пирогов“, беше хоспитализиран още един пострадал в пожара – 15-годишно момиче с тежко изгаряне на предмишницата.

Българският Червен кръст, болница „Пирогов“, Военномедицинска академия, заедно с Националния център по трансфузионна хематология организираха кръводарителски акции в отговор на призива на лечебните заведения за нужда от допълнителни количества кръв за пострадалите. В акциите се включиха стотици граждани и необходимото количество кръв беше събрано за два дни.

На 17 март българският патриарх и Софийски митрополит Даниил отслужи в митрополитския катедрален храм „Св. вмчца Неделя“ трисагий за загиналите в трагичния инцидент в Кочани.

Същия ден българското правителство прие решение, с което обяви 18 март 2025 г. за Ден на национален траур в памет на жертвите на трагичния инцидент в Кочани.

На 18 март министърът на здравеопазването на Република Северна Македония Арбен Таравари, който заедно с външният министър на Северна Македония Тимчо Муцунски посетиха пациентите, настанени в „Пирогов“, изказа благодарността си към България за проявената солидарност.

На 4 април 2025 г. президентът на Република Северна Македония Гордана Силяновска-Давкова каза в София, че по време на среща с президента Румен Радев му е благодарила за помощта, която България е оказала след пожара в Кочани.

В рамките на месец поетапно бяха изписвани пациентите, като на 15 май 2025 г. от болница „Пирогов“ беше изписан и последният от приетите след пожара.