В община Антоново в 19 населени места живеят под десет души

В деветнадесет населени места в община Антоново живеят под десет души. Това са най-обезлюдените села в района, според данните на главна дирекция ГРАО от края на 2025 г., съобщи за БТА началникът на отдел в общинската администрация Ерджан Мехмедов.

Община Антоново е една от малките сред петте общини в област Търговище, но с най-много населени места. Състои се от града и 57 села. В тях постоянно живеят около 6820 души, показват данните.

Любопитно е, че в две от селата - Слънчовец и Манушенци, няма регистрирани жители по постоянен адрес. Други три - Малка черковна, Яребично и Крайполе, са с по един жител. Общо 14 населени места са с над 100 жители.

Районът е полупланински - хълмисто-равнинен. Запазената природа, меката зима и чистите речни води са предпоставка за развитие на селски, екологичен и ловен туризъм. Живописната природа през пролетта и лятото и чистият въздух се оказват недостатъчен мотив за родените в този край да останат да живеят тук, каза за БТА кметският наместник на селата Равно село и Стройновци Саадет Ахмедова. В поверените ѝ населени места живеят общо 37 души - седем - или общо три семейства в Стройновци и 30 в Равно село. Сред тези в последното има и трима ученици, което обнадеждава местните.

Един смесен магазин задоволява нуждите на жителите им от стоки от първа необходимост. Ахмедова сподели, че особено през зимата пазарува на по-възрастните самата тя. Нейна грижа е и закупуването на лекарства от Антоново или от съседния град Омуртаг.

Останалите в родните си домове са предимно пенсионери, разказа Ахмедова. Основното им занимание е животновъдството, макар че в последните години броят на отглежданите животни драстично намалява. Причините са ниските изкупни цени на млякото, които не могат да покрият разходите за фураж , камо ли труда на стопаните. Живата стока изисква постоянно присъствие и грижа, а условията през зимните месеци не са леки, твърдят те.

От общинската администрация добавиха, че пътната мрежа на Антоновска община е 257,4 км. От тях 22 км са първокласен път от главния София – Варна, 100,3 км – третокласни и 143 км – местни общински пътища – ІV-ти клас. Обработването им при снеговалеж е сложно, но местните хора са свикнали със суровите условия и казват, че пътищата се чистят. Не се е случвало в последните година да останат откъснати от общинския център.

Ангажимент на ръководството на Общината е обновяването на пътната мрежа. През миналата година са ремонтирани няколко участъка, свързващи големите села в общината.

Добри пътища са нужни за осигуряване безопасността при движение на всички жители и най-вече на пътуващите ученици. Кметският наместник на Равно село обясни, че два училищни автобуса идват два пъти дневно в селото, за да превозват ученици до Антоново и Омуртаг. Някои от гимназистите пътуват по 35 км в посока, за да стигнат до учебното си заведение, но пък нощуват при семействата си, коментира Ахмедова. За децата в общината се изграждат нови детски площадки.

Поради обезлюдяване през 2015 г. като населено място е закрито село Градинка, каза секретарят на община Антоново Мехмед Мехмедов. Обезлюдяването е причинено главно от миграция, липса на работа, застаряване на населението и намаляване на услугите. Така с годините, въпреки природните дадености на района, десетки къщи в региона остават пусти и рушещи се. Единици са младите хора, които реновират дядовите и бащини имоти, за да са по-близо до природата и корена си.

В полупланинския район на общината, живописни хълмове, чисти реки и гори, природата предлага всички предпоставки за спокоен живот и селски туризъм. Въпреки това, демографската криза в малките населени места е очевидна – десетки къщи остават празни, а някои села вече са почти изчезнали. Местните жители се борят да запазят живота и традициите в родните си места, докато младите търсят възможности в градовете и в чужбина. Но се връщат тук през лятото, защото тук тежат на мястото си, отбеляза кметският наместник.