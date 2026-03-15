Средно по 120 обществени обекта за контрол се падат на един здравен инспектор в Ловеч, каза директорът на РЗИ д-р Росица Милчева

Средно по 120 обекта с обществено предназначение, лечебни и здравни заведения се падат на един инспектор от Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Ловеч за текущ контрол. Това каза за БТА директорът ѝ д-р Росица Милчева по повод Деня на здравния инспектор, който се отбелязва на 15 март.

В РЗИ – Ловеч здравните инспектори са 19. По думите на д-р Милчева те извършват и много други разнопосочни дейности, свързани с общественото здраве - епидемиологични проучвания на регистрирани остри заразни болести, работа по национални и регионални програми, контрол по изпълнението на Националния имунизационен календар, съхранението и отпускането на ваксините, храненето на децата в детските градини и училища, контрол над инфекциите, свързани с медицинското обслужване в лечебните заведения, мониторинг на питейните води и много други.

От 2024 г. към РЗИ – Ловеч е разкрит кабинет за анонимно безплатно консултиране и изследване за СПИН, с чиято дейност също са ангажирани държавните здравни инспектори.

От началото на 2026 г. са извършени 341 проверки в обекти с обществено предназначение, лечебни и здравни заведения в Ловешка област. Издадени са 62 предписания - основно за налагане на противоепидемични мерки в детски и учебни заведения и здравни несъответствия.

„Здравните инспектори са хората на предния фронт в грижата за опазването на общественото здраве в страната. Работата е свързана с трудности и риск, с конфликти при налагане на санкции - неща от ежедневието, които остават встрани от общественото внимание. Ежедневно са на терен и изпълняват отговорно и професионално задълженията си”, посочи д-р Росица Милчева.

Тя допълни, че професионалният празник цели да признае значимостта на труда на здравните инспектори за прилагането на превантивни хигиенни принципи и предпазването на населението от здравни рискове. „Денят на здравния инспектор е и повод да празнуваме с удовлетворение от свършената работа. За служителите в РЗИ - Ловеч този ден е възможност да се оцени тяхната отговорна и често незабележима работа – контрол върху хигиенните условия, превенция на заболяванията, здравна просвета и защита на населението от здравни рискове. Това е и време за професионална равносметка, както и за мотивация да продължат да изпълняват своята мисия в полза на обществото”, каза още директорът на здравната институция.

Д-р Милчева открои и основните здравни проблеми в региона през последните години. Един от тях е намаляване на имунизационния обхват със задължителните ваксини, като неявяването в кабинета на личния лекар за имунизации и реимунизации все още е водеща причина за това. „Санкциите по Закона за здравето не са принудителна мярка за прилагане на ваксината. Глоби се налагат, а децата остават без имунизация, особено тези, които не посещават детско заведение”, обясни директорът на РЗИ. И добави, че проблем продължават да бъдат също лицата от малцинствени групи, въпреки действията на здравните медиатори в някои общини на областта, които при искане на съдействие от страна на Инспекцията или от общопрактикуващите лекари издирват хората, за които РЗИ няма възможност за въздействие. Търси се и съдействие от общинските администрации. Според д-р Милчева усилията биха могли да се насочат за по-тясно взаимодействие на териториалните подразделения на Държавната агенция за закрила на детето с личните лекари от съответната община.

„Освен с пациентите, пребиваващи продължително време в чужбина, остава проблем и променящият се брой здравно неосигурени между 18 и 65 години, за които общопрактикуващият лекар не получава заплащане при реимунизирането им по Националния имунизационен календар. Негативно влияние над имунизационния обхват оказват и антиваксърските настроения и по-скоро негативното мнение на родителите за правото им да вземат решения за здравето на децата им”, обясни директорът на РЗИ - Ловеч.

През последните години се наблюдават няколко други здравни предизвикателства в Ловешка област. Сред тях са високата честота на хронични незаразни заболявания като сърдечно-съдови заболявания, диабет и онкологични заболявания, свързани с нездравословния начин на живот – тютюнопушене, недостатъчна физическа активност и небалансирано хранене. Всички тези фактори изискват постоянна профилактика, информираност и активна работа със здравните институции и обществото, заяви д-р Милчева.

Според нея гражданите могат да бъдат по-активни партньори на здравните инспектори. „Трябва да осъзнаят, че за благото на обществото е спазването на установените правила и норми за здравословно поведение, защото дефиницията за здраве е „пълно физическо, психическо и социално благополучие“. Работата на здравните инспектори е да се грижат за здравето на здравите”, поясни специалистът.

Партньорството може да се прояви и чрез участието на хората в профилактични програми и имунизационни кампании, поддържане на добра лична и обществена хигиена, по-голямо доверие в здравната система и медицинските специалисти, както и да се обръща по-голямо внимание на профилактиката и в частност на имунопрофилактиката.

