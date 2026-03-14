Дрифт шоу с благотворителна кауза събра пилоти и зрители край търговищкото село Буховци

Пистата на бившето летище край село Буховци стана сцена на дрифт шоу с благотворителна кауза. В два дни - събота и неделя, търговищкото село посреща пилоти от Североизточна България и зрители.

Събраните от входна такса и атракциони средства ще бъдат дарени за закупуване на бус за нуждите на Отделението по хемодиализа към МБАЛ - Търговище, уточни за БТА Добромир Стойнев, част от организационния екип.

Минималният вход е 5 евро. Има разположени шатри за дрифт такси за хората, които искат да се повозят и да усетят доза адреналин.

След среща с ръководството на здравното заведение е изяснена нуждата от превозно средство. Пациентите на отделението са от цялата област Търговище. Към момента то разполага с превозни средства, но стари и амортизирани. Надяваме се да успеем да закупим един чисто нов бус, за да ги подпомогнем. Ще са нужни около 30 000 евро, добави Стойнев.

През уикенда се очаква да дойдат около 40 пилота, като и стотици зрители.