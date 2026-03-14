Ретро автомобили от България, Румъния и Гърция пристигнаха за участие в международния „Трабант фест“ във Велико Търново

Над 150 ретро автомобила от България, Румъния и Гърция пристигнаха във Велико Търново за участие в 15-ото издание на международния „Трабант фест“. Мотото на събитието е „Еврото смени лева, но трабантът остава завинаги“.

Участниците представиха своите автомобили в центъра на старата столица, където предизвикаха интереса на много граждани. Освен трабанти, имаше лади, жигули, москвичи, вартбурзи, дачии.

Трабантът е символ на една епоха, която е отминала, но продължава да вълнува, каза пред БТА председателят на ретро клуб „Трабант“ във Велико Търново доц. Милен Михов. Посланието на тази епоха е, че мирът трябва да бъде следван и отстояван, допълни той. Според него трабантът е автомобил, който поражда усмивки, а в собственика си – безкрайна грижа към машината.

Заместник-кметът на Велико Търново Георги Недев също разгледа автомобилите и поговори с някои от водачите им. Пред БТА той каза, че се радва за поредна година да приветства всички почитатели на ретро коли и в частност трабанти. Сред тях има много интересни хора с любопитни лични истории, добави Недев и подчерта, че Общината ще продължи да подкрепя инициативата. Заместник-кметът коментира, че за поредна година в събитието участват млади хора, харесващи автомобили, движили се по пътищата преди да се родят те, и това е хубаво.

Един от участниците с интересни истории е Сергей Димов от София, който по професия е пилот. За БТА той каза, че е кръстил трабанта си на германския авиатор от Първата световна война барон Манфред фон Рихтхофен, смятан и до днес за „асът на асовете“. Автомобилът си Димов купил преди 11 години, провокиран от английския си сват. Харесал го, защото първата му регистрация почти изцяло съвпадала с рождената дата на дъщеря му – 11 ноември 1985 г. Казва, че постоянно го кара, а сега го е обновил изцяло и още повече разчита на него. Той колекционира и умалени модели на автомобили и самолети, които вече наброяват стотици екземпляри. Част от тях той показа и на посетителите на феста.

След представянето на автомобилите пред Общината, всички те се отправиха към хълма Царевец.

На общинския паркинг в подножието на историческата крепост ще се проведат състезания по майсторско кормуване. След приключването им ще бъдат отличени и наградени призьорите в различните категории. Те са за най-стар, най-добре поддържан и най-тунингован автомобил, както и за най-възрастен и най-млад участник. Всички, взели участие в 15-ия „Трабант фест“, ще получат грамоти, а за отличените ще има и други награди от организаторите и спонсорите.

Събитието е част от проявите, посветени на празника на града - 22 март, и се осъществява със съдействието на Община Велико Търново.

През 2025 г. в 14-ия „Трабант фест“ участваха над 130 колекционерски автомобила и мотоциклети от различни ретро марки, а през 2024 г. – близо 150.