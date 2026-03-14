Димчо Димчев е водачът на листата на „Възраждане“ в Кюстендилска област. Това обяви той на пресконференция в пресклуба на БТА в Кюстендил след подаване на документи в Районната избирателна комисия.

Димчо Димчев е родом от Добрич и е бил народен представител от област Кюстендил в 49-ото, 50-ото и 51-ото Народно събрание. Той е лейтенант от запаса с военно образование от Школа за запасни офицери. Завършил е икономическо образование в Добрич, а след това е учил в Икономическия университет във Варна. Завършил е квалификационни курсове в чужбина, като в последните тринайсет години е работил в областта на маркетинга в компания за недвижими имоти в Северен Лондон.

На второ място в кандидат-депутатската листа е Мира Миркова, трети е Мартин Маринков, четвърти - Виктор Мантарков, на пето място е Теменужка Тодорова, шести е Марио Мутафчиев. Седми в листата е Юлиан Атанасов, а на осмо място е Христо Стоичков.

Партия „Възраждане“ ще участва в изборите под мотото „Свободен народ – независима България“ и ще води позитивна кампания, като ще поставя акцент върху външната политика и местните проблеми, посочи Димчев. Той каза, че предизборната кампания идва на фона на много сложна геополитическа ситуация, динамика, която буквално се мени с часове. „Възраждане“ влизаме с претенциите на политическа сила, която вече от няколко години създава мостове и на Запад, и на Изток, с претенциите на единствената политическа сила, която се ползва с доверието и на Запад, и на Изток, с претенциите на хора, които активно сме участвали във външната дипломация на страната, макар и представена партийна. Мислим, че наистина може да доведем до промяна, която ще е в полза на България, каза той.