Парково бягане в подкрепа на Малена Замфирова бе организирано в Търговище. Хора на различни възрасти се събраха в парк "Борово око", за да покажат своята съпричастност към българската сноубордистка, която пострада при инцидент в чешкия курорт Шплиндерув Млин и в момента се възстановява след сложна операция. Участниците бяха със залепени лепенки и изрисувани черни чертички по лицата, с което показаха съпричастността си към тежкото изпитание, през което преминава състезателката.

Организаторите обясниха за БТА, че се включват начинаещи и напреднали. Тук сме, за да покажем нашата съпричастност към младата състезателка и да й пожелаем бързо възстановяване, каза Стоян Стоянов, един от участниците. Събралите се в парка обясниха, че основната им цел е да спортуват заедно, да споделят една страст и да се забавляват - това и правят, обединени в 5 km run. "Иска ни се да можем да популяризираме малко повече бягането в Търговище. Да се събираме повече хора и всички да се чувстват добре и по-здрави", добави той.

Бегачите отбелязаха, че на този етап успяват. Опитват се чрез социалните мрежи да популяризират бягането. Привличат и деца. Те твърдят, че този тип бягане създава приятна емоция, която се усеща след завършването на бягането, дава им удовлетвореност.

Припомнено бе, че Малена Замфирова претърпя преди дни операция на рамото в Грац и това е втората хирургическа интервенция за нея в австрийската болница.