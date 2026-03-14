Има около 100 – 150 машини за гласуване, на които трябва да се подменят части, каза говорителят на ЦИК Росица Матева

В момента има около 100 – 150 машини за гласуване, на които трябва да се подменят части от самата машина, каза зам.-председателят и говорител на Централната избирателна комисия (ЦИК) Росица Матева в предаването „Събуди се“ в ефира на Нова ТВ. Тя добави, че има около 1000 машини, при които липсват части от окомплектовката на куфара, като например кабели за батерията, удължител за включване в електрическата мрежа или параваните отстрани. Матева уточни, че машината е компютър и работи без проблеми. Гаранцията на едно устройство няма нищо общо с неговата работа, посочи говорителят на ЦИК.

Роциса Матева каза, че има достатъчно машини за гласуване – 12 837. За изборите ще се използват 9354 за страната и около 120–150 в чужбина. Все още не можем да кажем точната бройка, тъй като до 24 март изтича срокът за подаване на заявления за гласуване извън страната. След това, до 28 март, ЦИК по предложение на Министерството на външните работи и дипломатическите консулски представителства ще определи броя на секциите и местата, в които ще се образуват, и тогава ще знаем и броя на машините, каза Матева.

В Близкия изток по-скоро няма да има изборни секции, коментира тя и добави, че в момента има възможност да се подават заявления за гласуване там. Когато се подаде заявление в такива страни, излиза съобщение, в което се казва, че е нецелесъобразно разкриване на секции, обясни Матева. По думите й сред тези страни са Израел, Обединените арабски емирства и Ливан. Заявленията за гласуване зад граница към вчерашния ден бяха около 16 хиляди, посочи Матева.

Всички ще имат възможност да упражнят правото си на глас, може би някои от тях ще трябва да пътуват малко повече, заяви Росица Матева по отношение на страни извън Европейския съюз, за които парламентът ограничи до 20 избирателните секции. Извън тези 20 секции ще открием максимален брой секции в сградите на дипломатическите и консулските представителства, включително там, където има почетни консулства, стига сградите да позволяват, посочи Росица Матева.

В четвъртък от ЦИК информираха, че „Сиела Норма“ АД е спечелила първо място и в двете обособени позиции на обществената поръчка по отношение на машините за гласуване, които ще бъдат използвани на изборите на 19 април. Беше подадена оферта с доста по-висока цена от прогнозната, която ЦИК определи, коментира Матева. Тя добави, че са били проведени преговори от комисия, назначена по Закона за обществените поръчки, и цената е била свалена до размер, който избирателната комисия е приела.

Сумата, поискана от „Сиела Норма“, не е толкова по-висока от това, което ние определихме на база на цената за изборите през октомври 2024 г. и процента за инфлация за 2025 г., каза Матева. Това беше прогнозната стойност – на малко повече от това се съгласиха при преговорите колегите, добави тя.

Росица Матева обясни, че „Сиела Норма” е единственият кандидат, който се явява за участие в обществените поръчки. В план-сметката за изборите не е включена сумата за машинното гласуване, за отпечатване на хартиените бюлетини, както и парите, които се плащат на „Информационно обслужване“ за преброяване на бюлетините, обясни тя и отбеляза, че това се прави традиционно и те се предоставят допълнително, с постановление на Министерския съвет.

Матева припомни, че днес до 17:00 ч. коалициите могат да подават заявления за промяна на състава или наименованието си. Има регистрирани кандидатски листи, но тъй като това става в районните избирателни комисии, ние все още нямаме пълната информация, допълни тя. Срокът за подаване на кандидатските листи за регистрация е 17 март, след което районните избирателни комисии ще вземат решение и ще ги регистрират, тогава ЦИК ще има пълната картина, каза Матева.

Днес е и крайният срок, в който кметовете на общини трябва да проведат консултации за състави на секционните избирателни комисии, които са публични, каза Росица Матева.

Тя напомни още, че тегленето на жребия за определяне на номерата в бюлетината предстои на 18 март.

ЦИК определи размерите на параваните за гласуване, вчера съгласувахме техническата документация, която ни изпрати Министерският съвет. На областните управители ще бъде възложено да бъдат поръчани и доставени параваните, посочи Матева.