Ограничено е движението по пътя Велико Търново - Русе в района на с. Самоводене заради изтегляне на камион
Ограничено е движението по път I-5 Велико Търново - Русе в района на с. Самоводене, при 96 км, поради изтегляне на тежкотоварен автомобил. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". Преминаването на леки автомобили се осъществява по обходен маршрут - път II-53 Поликраище - Горна Оряховица.
Тежкотоварните автомобили изчакват на място. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".
По-рано днес беше въведено ограничение и по пътя между Хвойна и Чепеларе при разклона за Студенец заради паднала скална маса.
/НН/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина