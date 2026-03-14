Ограничено е движението по пътя Велико Търново - Русе в района на с. Самоводене заради изтегляне на камион

Десислава Пеева
Снимка: кореспондент на БТА във Велико Търново Николай Венков, архив
Sofia,  
14.03.2026 09:24
 (БТА)

Ограничено е движението по път I-5 Велико Търново - Русе в района на с. Самоводене, при 96 км, поради изтегляне на тежкотоварен автомобил. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". Преминаването на леки автомобили се осъществява по обходен маршрут - път II-53 Поликраище - Горна Оряховица.

Тежкотоварните автомобили изчакват на място. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

По-рано днес беше въведено ограничение и по пътя между Хвойна и Чепеларе при разклона за Студенец заради паднала скална маса. 

