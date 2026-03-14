Подробно търсене

Условията за туризъм в планините са много добри, съобщиха от Планинската спасителна служба на БЧК

Десислава Пеева
Условията за туризъм в планините са много добри, съобщиха от Планинската спасителна служба на БЧК
Условията за туризъм в планините са много добри, съобщиха от Планинската спасителна служба на БЧК
Снимка: БТА/архив
София,  
14.03.2026 08:58
 (БТА)

Ясно, слънчево и тихо е времето в планините, условията за туризъм и спорт са много добри. Това казаха за БТА от Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст. По високите части на планините духа слаб вятър. Температурите са в диапазона от минус 1 до минус 7 градуса, като най-студено е на връх Ботев.

През изминалото денонощие не е имало инциденти в планините, допълниха от спасителната служба.

/НН/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:35 на 14.03.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация