Условията за туризъм в планините са много добри, съобщиха от Планинската спасителна служба на БЧК

Ясно, слънчево и тихо е времето в планините, условията за туризъм и спорт са много добри. Това казаха за БТА от Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст. По високите части на планините духа слаб вятър. Температурите са в диапазона от минус 1 до минус 7 градуса, като най-студено е на връх Ботев.

През изминалото денонощие не е имало инциденти в планините, допълниха от спасителната служба.