През последното денонощие са потушени 99 пожара, загинал е един човек

През последното денонощие са потушени 99 пожара. Това съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”.

При пожар в къща в София е загинал мъж с неустановена самоличност. Причината за пожара е в процес на установяване.

При пожар в къща в град Клисура, община Карлово, е пострадал мъж на 71 г., който е паднал върху печка на твърдо гориво и е получил изгаряния на ръцете и краката. Транспортиран е без опасност за живота към лечебно заведение. Причината за пожара е небрежност при боравене с печка на твърдо гориво.

Звената на дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ са реагирали на 115 сигнала за произшествия.

С преки материални щети са възникнали 11 пожара, от които три са били в жилищни сгради, а пет - в транспортни средства. Без нанесени материални щети са 88 пожара, от които 33 са били в сухи треви, горска постеля и храсти, един - в стърнище, 34 - в отпадъци, а 12 - в готварски уреди и комини. Екипите са извършили 14 спасителни дейности и помощни операции.

Лъжливите повиквания са били две.