Областната комисия „Военни паметници“ в Сливен ще предложи два обекта за финансиране от държавния бюджет

Два военни паметника в община Сливен са предложени за финансиране през 2026 г. по време на заседание на Областната комисия „Военни паметници“ към областния управител, съобщиха от институцията. Заседанието се е провело в сградата на Областната администрация и е било ръководено от председателя на комисията и областен управител Маринчо Христов.

Комисията е обсъдила предложенията на Община Сливен за поддържане и възстановяване на паметните плочи на загиналите банкови служители във войните за национално обединение (1912–1918 г.), които се намират на главната улица в града. Предвижда се ново изписване на имената поради износване на съществуващите надписи. Второто предложение е свързано с възстановяване на паметните плочи на загиналите жители на село Ичера в Руско-турската война (1877–1878 г.), войните за национално обединение и Втората световна война (1944–1945 г.).

Двете предложения ще бъдат изпратени до Министерството на отбраната за включване в постановление на Министерския съвет за одобряване на разходи по централния бюджет като допълнителен трансфер по бюджета на община Сливен за 2026 г.

Били са отчетени и резултатите от дейностите по възстановяване и поддържане на военни паметници от предходната година.

В община Сливен е сключен договор за ремонт на паметните плочи с имената на загиналите във войните от 1912–1918 г. в село Горно Александрово на стойност 2192 лева, като изпълнението е в ход със срок до 30 април 2026 г. В община Нова Загора вече е завършен ремонтът на паметника на загиналите във войните за национално обединение в село Еленово. По време на възстановяването е изискан пълен списък от Държавния военно-исторически архив във Велико Търново с имената на загиналите от селото, като към паметника са добавени и имената на жителите, загинали през Втората световна война. Стойността на ремонта е 14 242 лева.

В заседанието е участвал и Радослав Симеонов – главен експерт в отдел „Военни паметници и военно-патриотично възпитание“ към дирекция „Социална политика и политика по военно-патриотично възпитание“ в Министерството на отбраната.

Община Сливен поддържа, реновира и съхранява 49 военни паметника.