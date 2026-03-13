Граждани излизат на протест заради лошото състояние на пътя между Враца и Монтана, от АПИ информират, че предстои текущ ремонт

Недоволни граждани излизат утре на мирен протест заради лошото състояние на пътната отсечка между Враца и Монтана, част от главен път Е-79. Ще настояваме за вземането на мерки за извършване на цялостен ремонт, тъй като до момента се правят само кръпки, обясни за БТА един от организаторите Тихомир Благоев. По думите му за протеста са информирани органите на реда, Община Криводол и Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Протестът ще е от 12:00 до 13:00 часа, на разклона за селата Ботуня, Краводер и Главаци, а информация за него е публикувана на страницата „Протести Враца" във Фейсбук.

В отговор на въпрос на БТА от АПИ отговориха, че през последните 25 години на участъка от път I-1 между Монтана и Враца (от 110-и до 140-и км) не е извършван основен ремонт. „През годините дейностите, които са предприемани, са свързани с текущото поддържане, за да се подобри експлоатационното му състояние и да се осигури безопасността на движение в участъка. През изминалите зимни месеци постоянно са извършвани частични ремонти на асфалтовата настилка със студена асфалтова смес, тъй като трасето е в недобро състояние“, допълват от АПИ.

От пътната агенция уточняват, че за отсечката на територията на област Враца - от границата с област Монтана до гр. Враца, е планиран текущ ремонт на над 16,3 км, който ще е в два участъка – от 133-и до 140-и км и от 151-ви до 161-ви км, като в тази връзка има изготвен технологичен проект за превантивно поддържане. Ремонтните работи за близо 10-километровото трасе (от 151-ви до 161-ви км) са възложени и предстои да започнат в кратък срок, а срокът за изпълнението им е до края на ноември 2027 г.

„Агенцията планира през строителния сезон допълнителни текущи дейности за подобряване състоянието и на друг близо четирикилометров участък от път I-1 на територията на област Враца (от км 125-и до 129-и км), който включва и трасето при село Главаци. В него се предвижда почистване на окопи и водостоци, ремонт на облицовани окопи, асфалтови работи, укрепване на пътни откоси и други“, се посочва в отговора на АПИ.

„За дългосрочното подобряване на експлоатационното състояние на отсечката в област Монтана Агенция „Пътна инфраструктура“ планира основен ремонт на над 14 км от път I-1 в участъка от гр. Монтана до границата с област Враца (от 111-ви до 125-и км), като ще се ремонтира и мостовото съоръжение при 120-и км. В тази връзка в инвестиционната програма на Агенцията за периода 2025-2026 г. е включено изработването на технически проект. Това е първи и задължителен етап за предприемането на качествени строителни работи. Въз основа на него ще се определят конкретните ремонтно-възстановителни дейности, които е необходимо да се предприемат, прогнозната стойност и срокът им за изпълнение. При готова проектна разработка ще се проведат открити процедури по Закона за обществените поръчки за избор на изпълнители на строителството и на строителния надзор“, посочват още от АПИ.